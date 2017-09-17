16 сентября в 20.30 вечера было получено сообщение о том, что в Вильнюсе, на пр.Гедиминаса женщину (которая звонила) с детской коляской задел проезжавший мимо автомобиль Lexus GS450H, который скрылся с места происшествия.

От помощи медиков женщина отказалась, однако позволила полиции начать поиск подозреваемого. Выяснилось, что автомобиль принадлежит члену Сейма П.Гражулису (1958 года рождения).

Автомобиль был обнаружен на стоянке у гостиницы Сейма Литвы, повреждений на нем не было. В 21 час. 11 мин. член Сейма подошел к сотрудникам полиции лишь после того, когда они позвонили ему на мобильный телефон.

Парламентария пришлось проверить на предмет употребления алкоголя. Установлено, что он был трезвый (0 промилле).

"Я ее точно не видел, никого там не было, не о чем сообщать в полицию или писать в СМИ, - возмущался политик. - Там точно ничего не было. Ну задела зеркало, мне полиция об этом сказала, а я ничего не почувствовал. Не видел, поскольку смотрел в другую сторону. Ехал не один, но другие тоже ничего не видели".

П.Гражулис уверяет, что ехал по ул.Ротундо, однако пришлось развернуться, поскольку было много людей и он не мог проехать той дорогой, которой планировал. Он уверял, что если бы не полиция, он бы и не знал, что кого-то задел.

"Я сам попросил полицейских провериться на трезвость. Женщина не пострадала, даже претензий не имеет, скорее всего, подумала, что, может, пьяный", - сказал П.Гражулис.

Это уже не первый раз, когда политику приходится объясняться по поводу того, что он скрылся с места происшествия. Сам же он говорит, что не придается большого значения, если его машину задевают или царапают. Он заверил, что он не бежит каждый раз звонить в полицию, если обнаруживает поцарапанный бампер.