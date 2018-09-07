5 сентября литовские пограничники обнаружили дорожку следов на линии границы в направлении белорусской территории. Об этом они сообщили белорусским коллегам. Выехавшей тревожной группой в двух километрах от госрубежа в Ошмянском районе была задержана гражданка Литвы, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Grybai
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В ходе разбирательства жительница приграничной деревни Негибай пояснила, что отправилась в лес за грибами, а во время "тихой охоты" потеряла ориентировку на местности и оказалась в Беларуси.

Гражданку Литвы оформили нарушителем режима госграницы и вынесли ей административное взыскание в виде предупреждения без депортации. В тот же день женщину передали литовской стороне.

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