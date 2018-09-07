Грамадзянка Літвы захапілася зборам грыбоў і, заблудзіўшыся, апынулася ў Беларусі https://t.co/Qmk3CG9h4b pic.twitter.com/kefO9Fqtg9
— Госпогранкомитет Беларуси (@GpkGovBY) September 6, 2018
В ходе разбирательства жительница приграничной деревни Негибай пояснила, что отправилась в лес за грибами, а во время "тихой охоты" потеряла ориентировку на местности и оказалась в Беларуси.
Гражданку Литвы оформили нарушителем режима госграницы и вынесли ей административное взыскание в виде предупреждения без депортации. В тот же день женщину передали литовской стороне.
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