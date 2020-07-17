Девушка напала на мужчину вместе со своей подругой Найам Хьюз. Девушки в суде умоляли не приговаривать их к лишению свободы. Однако Хьюз приговорили к 3 годам лишения свободы.

Издание EssexLive сообщает, что началом конфликта послужило то, что мужчина бросил ботинок Лауры в пруд рядом с ТЦ.

Тогда друг девушек повалил мужчину на землю, а девушки стали бить его, пинать и царапать. Этот момент засняли видеокамеры ТЦ. Инцидент произошел 10 августа 2019 года.

На видео видно, что Хьюз после экзекуции еще сфотографировала жертву и сбежала. Мужчина после этой экзекуции лишился обоняния, не может есть твердую пищу, его лицо все в шрамах.

Девушек задержала и передала полиции охрана ТЦ. Пострадавший сказал в суде, что с трудом помнит обстоятельства происшествия.

"Я помню, что после вечеринки ждал друга. В тот вечер я много выпил, и еще курил. Потом помню только, что мне сказали - везем тебя в больницу. Моя жизнь стала адом. Я не могу видеть мое изувеченное лицо. Люди спрашивают, что со мной", - рассказала жертва в суде.

В суде было показано видео с места экзекуции.

Адвокат гражданки Литвы сказал в суде, что год назад Лауре было всего 17 лет. Возможно, она не понимала, что делает, но это не спасло ее от ответственности.

Обеих девушек приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы. Когда девушки услышали приговор, стали плакать и умолять пощадить их. Однако это постановление суда обжалованию не подлежит.