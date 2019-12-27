По данным полиции, в автомобиле ехали три человека: двое граждан Литвы и гражданка Испании (1989 г.р.). ДТП произошло на перекрестке ул. Ринктинес и Х.Манто.
Автомобилем управлял нетрезвый (1,4 промилле) мужчина (1994 г.р.), у которого не было прав. Водитель не пострадал, но пострадали два пассажира: у гражданки Испании сломана рука, а у молодого человека (1994 г.р.) разбит лоб.
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