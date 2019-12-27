В ночь на пятницу, в 5.05 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Ринктинес, в бордюр, а потом в столб врезался автомобиль VW Golf. В ДТП пострадали люди.
© DELFI / Ainis Gurevičius

По данным полиции, в автомобиле ехали три человека: двое граждан Литвы и гражданка Испании (1989 г.р.). ДТП произошло на перекрестке ул. Ринктинес и Х.Манто.

Автомобилем управлял нетрезвый (1,4 промилле) мужчина (1994 г.р.), у которого не было прав. Водитель не пострадал, но пострадали два пассажира: у гражданки Испании сломана рука, а у молодого человека (1994 г.р.) разбит лоб.

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