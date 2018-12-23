В Варенском районе, у границы с Беларусью, пограничники остановили автомобиль, в котором гражданин Белсруси вез больше 2700 пачек контрабандных сигарет. Сигареты были спрятаны в газовых баллонах автомобиля Fiat Multipla.
© VSAT

СОГГ сообщает, что в субботу, 22 декабря, пограничники в деревне Паажуоле (Варенский район), на дороге Дубичай-Ракай, остановили Fiat Multipla с белорусскими номерами.

Все документы 32-летнего водителя из Беларуси были в порядке. В Литве он находился законно и на первый взгляд никаких подозрений не вызвал.

Однако у пограничников появились некоторые сомнения и они направили Fiat Multipla для проверки на заставу им. Александраса Бараускаса.

Во время проверки в 4 газовых баллонах Fiat Multipla (2000 г.в.) (это нормальное оборудование для машин этого типа) обнаружили 2732 пачки сигарет Minsk Capital с белорусскими бандеролями. Машина ехала на бензине.

Начато расследование. Иностранцу грозит штраф от 4000 до 6000 евро и конфискация автомобиля. После допроса гражданина Беларуси отпустили, а автомобиль и сигареты остались на заставе.

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