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На КПП в Кибартай таможенники задержали гражданина России, который пытался нелегально провезти в Литву около 2000 упаковок с лекарствами.
Гражданин России пытался нелегально ввезти в Литву лекарства
© Muitinės departamentas

Гражданин России А.Л. приехал на грузовике Volvo и указал, что везет дары моря. Во время проверки таможенники обнаружили в кабине среди личных вещей водителя нелегальные лекарственные препараты.

Выяснилось, что в машине было 1936 упаковок с разными препаратами - Aciklovir, Nimesulid, Ortofen, Omeprazol, Kaptopril, Amoksicilin, Biseptol, на сумму 1018 евро со всеми налогами.

Таможенники изъяли лекарства, составили протокол о нарушении. За перевозку контрабанды водителю грозит штраф. Лекарства будут конфискованы.

Гражданин России пытался нелегально ввезти в Литву лекарства
© Muitinės departamentas

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