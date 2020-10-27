Гражданин России пытался нелегально ввезти в Литву лекарства

Гражданин России А.Л. приехал на грузовике Volvo и указал, что везет дары моря. Во время проверки таможенники обнаружили в кабине среди личных вещей водителя нелегальные лекарственные препараты.

Выяснилось, что в машине было 1936 упаковок с разными препаратами - Aciklovir, Nimesulid, Ortofen, Omeprazol, Kaptopril, Amoksicilin, Biseptol, на сумму 1018 евро со всеми налогами.

Таможенники изъяли лекарства, составили протокол о нарушении. За перевозку контрабанды водителю грозит штраф. Лекарства будут конфискованы.