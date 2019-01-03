Генеральная прокуратура предъявила обвинение гражданину России в предложении взятки в размере более миллиона евро должностному лицу Госполиции, подтвердила специалист по общественным отношениям прокуратуры Уна Реке.
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Обвинение предъявлено по статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за предложение взятки в крупном размере. За такое преступление может быть применено лишение свободы на срок до восьми лет.

Взяткодатель был задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) 9 ноября прошлого года, и уже 18 ноября дело было передано Генеральной прокуратуре.

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БПБК ранее сообщило, что в рамках уголовного процесса были арестованы финансовые средства юридического лица в кредитном учреждении в размере 32 млн евро.

Представитель юридического лица связался с физическим лицом, чтобы оно "решило вопрос" и добилось отмены решения об аресте. После этого физлицо предложило сотруднику полиции взятку.

Сотрудник информировал о случившемся руководство учреждения, которое передало информацию БПБК.

9 ноября физлицо передало сотруднику полиции часть взятки — 85 000 евро — и после передачи взятки было задержано. В настоящее время дело передано прокуратуре.

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