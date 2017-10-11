Трое грабителей похитили "дорогие украшения",а трое их сообщников в это время "ждали их на улице на мотоциклах", сказано в сообщении Лондонской полиции. Полиция не указала нанесенный Mappin and Webb ущерб.

Саулюс шел с работы, когда увидел, что к ювелирному магазину подъезжают три мотоцикла, он обратил внимание, что на каждом сидели по два человека.

"Я работаю в охране, поэтому знаю, если приезжают два-три мотоцикла, на которых по два человека, значит, это ограбление", - рассказал он.

Когда мотоциклы остановились у магазина, три человека сразу же бросились внутрь. Саулюс сказал, что видел контуры оружия.

"У них могло быть огнестрельное оружие, но не могу сказать, настоящее или нет. У одного мотоциклиста было что-то похожее на топор, у другого - бейсбольная бита, а у третьего еще что-то, но не могу сказать точно, что, было темно. Их было шестеро", - сказал Саулюс.

По его словам, кто-то в магазине включил сигнализацию, это значит, сообщил об ограблении, поэтому через 30 секунд появились полицейские в гражданской одежде (undercover police).

Саулюс рассказал, что в таких случаях охранные компании поддерживают связь, обмениваются информацией и помогают друг другу, сотрудничают с полицией, но он в тот момент был не на службе, поэтому не имел права вмешиваться в инцидент.

"Служащие пытались их остановить, их было 2-3 (полицейских - ред.), если я не ошибаюсь. Они пытались остановить мотоциклистов. Наконец, они, насколько я видел, запаниковали, начали бегать, пытались их столкнуть, чтобы они не могли уехать, они начали кричать, разбежались в разные стороны. Все длилось недолго, меньше минуты. Одни просто бежали, куда попало, на небольшие улицы, другие на мотоциклах уехалиo. Один мотоцикл уехал, а его пассажир бежал в другую сторону, растерялся, поскольку их пытались остановить полицейские", - рассказал Саулюс.

Он заметил, что возраст грабителей трудно предположить, но по крикам казалось, что это были молодые люди 16-20 лет. На вопрос, как он так быстро отреагировал и начал снимать, Саулюс сказал, что у него быстрая реакция, ведь он работает охранником. Видео он передал полиции.

"Я сам работал в этом магазине 3 года назад. Там часто такое происходит. Это должно было рано или поздно случиться, поскольку реально и соображений безопасности двери должны быть закрыты, а в это обновленном месяц назад магазине двери были все время открыты", - сказал он.

По словам Саулюса, он первый раз видит открытые двери в магазине такого уровня. Это настоящая приманка для грабителей. Этого нельзя делать, поскольку если происходит ограбление при открытых дверях, страховщики ущерб не возмещают.