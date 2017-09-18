32-летнего Роландаса Жмурикаса подозревают в том торговле людьми.
Предполагают, что в 2013 году мужчина нашел фиктивных жен гражданам Пакистана, которые таким образом получили законное право на проживание в ЕС. Жмурикас уговорил выйти замуж за пакистанцев свою кузину и сестру. За каждую такую сделку Жмурикас получил по 1500 фунтов стерлингов
Заключенные в Бостоне браки действуют до сих пор. Жмурикас, проживающий в Великобритании почти 10 лет, попал в поле зрения полиции, когда расследовали другое дело о торговле людьми. Поскольку мужчина официально декларировал место жительства в Литве, он предстал перед судом на родине.
Он свою вину отрицает. Жмурикас сейчас находится под арестом. За торговлю людьми по литовским законам грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
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