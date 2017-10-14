Прибывшая полиция не нашла следов насилия на теле погибшего. Основной версией начатого расследования считается внутреннее кровотечение на фоне употребелния больших доз алкоголя.
Тело туриста отправлено в Институт судебной медицины Муглы для экспертизы.
Как рассказал персонал отеля, турист закрылся в своем номере два дня назад и не открывал горничным. Утром, не услышав за дверью никаких звуков, персонал открыл номер своим ключом.
В номере найдено большое количество пустых бутылок из-под алкогольных напитков.
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