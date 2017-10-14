11 октября, в 15:00 по местному времени в своем номере 3-х звездочного отеля "Кетенджи" в Мармарисе было обнаружено тело туриста из Литвы, сообщает rusturkey.com.
© Reuters / Scanpix

Прибывшая полиция не нашла следов насилия на теле погибшего. Основной версией начатого расследования считается внутреннее кровотечение на фоне употребелния больших доз алкоголя.

Тело туриста отправлено в Институт судебной медицины Муглы для экспертизы.

Как рассказал персонал отеля, турист закрылся в своем номере два дня назад и не открывал горничным. Утром, не услышав за дверью никаких звуков, персонал открыл номер своим ключом.

В номере найдено большое количество пустых бутылок из-под алкогольных напитков.

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