Прибывшая полиция не нашла следов насилия на теле погибшего. Основной версией начатого расследования считается внутреннее кровотечение на фоне употребелния больших доз алкоголя.

Тело туриста отправлено в Институт судебной медицины Муглы для экспертизы.

Как рассказал персонал отеля, турист закрылся в своем номере два дня назад и не открывал горничным. Утром, не услышав за дверью никаких звуков, персонал открыл номер своим ключом.

В номере найдено большое количество пустых бутылок из-под алкогольных напитков.