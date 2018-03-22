Гражданин Беларуси пытался дать пограничникам взятку в размере 500 евро



20 марта пограничники Друскининкайской заставы на Латяжерском КПП проверяли автомобиль Mercedes Benz Vaneo с белорусскими номерами.

Автомобилем управлял 33-летний гражданин Беларуси.

В результате проверки, выяснилось, что в машине двойное дно, а в тайник можно попасть через вырезанные в полу отверстия. Пограничники обнаружили 8170 пачек сигарет Minsk SuperSlims и NZ Gold с белорусскими бандеролями. Стоимость этих сигарет в Литве со всеми налогами составляет почти 25 000 евро.

Белорус пытался договориться с пограничниками и предлагал им взятку в размере 500 евро. Его предупредили об уголовной ответственности за подкуп должностного лица, но он и после этого пытался подкупить пограничников. Поэтому его задержали. Начаты расследования по факту контрабанды и даче взятки. Подозреваемый задержан.

За подкуп ему грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 5 лет. За контрабанду подозреваемому грозит штраф или лишение свободы на срок до 8 лет.

Автомобиль Mercedes Benz Vaneo и сигареты находятся на КПП.