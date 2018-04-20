19 апреля в редакцию DELFI обратился, как он представился, добропорядочный гражданин, который столкнулся с жестокостью стражей порядка. Гражданин Беларуси сказал, что полиция избила его и оскорбила за то, что он - иностранец.



Он рассказал, что инцидент произошел 18 апреля, вечером. Он сказал, что живет в Литве 6 лет, женат на гражданке Литвы, работает юристом. Он поехал отдохнуть в Друскининкай и остановился в гостинице Grand Spa Lietuva. По его словам, на стоянке он неосторожно припарковался и врезался в дерево, но не нанес ему никакого ущерба, поэтому оставил автомобиль и ушел.

Когда он возвращался в гостиницу, заметил, что около его автомобиля стоят 6 полицейских, которых вызвала администратор гостиницы.

По словам белоруса, его попросили предъявить документы. Он ответил, что они в гостинице, и пошел за ними, а в этот момент полицейские напали на него и стали избивать.

После этого полицейские увезли мужчину в комиссариат. Там ему стало плохо, и его увезли в больницу.

Мужчина сказал DELFI, что в больнице установили ушиб правой почки и колена левой ноги, однако после осмотра из больницы его снова привезли в комиссариат. Мужчина признал, что отказался проверяться на трезвость, и отказался подписать протокол, согласно которому он, находясь в нетрезвом состоянии, совершил ДТП.

Мужчина также сказал, что на его слова о подаче жалобы ему ответили - "ты иностранец, тебе никто не поверит".

DELFI связался с пресс-секретарем полиции Алитусского округа Кристиной Янулявичене, которая представила иную версию инцидента. По ее словам, в среду поздно вечером в полицию сообщили, что нетрезвый водитель автомобиля Mazda врезался в дерево и ушел с места происшествия. Полиция выехала на место.

По словам Янулявичене, выехал один экипаж, в котором было двое полицейских. По словам пресс-секретаря, другим порталам мужчина рассказал, что полицейских было 4. Однако на самом деле там был лишь один экипаж с двумя полицейскими.

Янулявичене также сказала, что мужчина вел себя агрессивно, оскорблял полицейских, не выполнял их требования, поэтому на него надели наручники. По ее словам, врачи диагностировали у мужчины царапины на ладони, о других повреждениях не сообщалось.

В комиссариате мужчина сказал, что ему плохо, однако врачи информировали полицию, что он ни в какой медицинской помощи не нуждается. Врачи и полицейские убеждены, что мужчина был пьян, он говорил бессвязно, вел себя неадекватно, от него пахло перегаром.

Сейчас полиция ждет записи с видеокамер Grand Spa Lietuva, чтобы выяснить, на чьей стороне правда.

Янулявичене сказала, что мужчину обвиняют в оказании сопротивления стражам порядка, оскорблении их чести и достоинства и совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, по словам специалиста, виза белоруса действует лишь до начала мая, поэтому его ждут проблемы.