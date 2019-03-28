Гражданин Беларуси, которого не впустили на родину, пытался вернуться в Литву

Гражданин Беларуси, у которого не все документы были в порядке, не смог попасть на родину, после чего пытался незаконно вернуться в Литву на автобусе. Его задержали сотрудники Службы охраны госграницы и назначили предупреждение.
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27 марта в полдень на КПП Лаворишкес пограничники узнали, что из Беларуси в Литву возвращается тягач MAN с полуприцепом.

Литовская сторона уже проверила эту фуру с курятиной и пропустила ее. Однако в Беларуси выяснилось, что водитель не прошел все таможенные процедуры и у него не хватает документов на груз.

56-летнему водителю, гражданину Беларуси, пришлось возвращаться в Литву и ждать на КПП Лаворишкес. Документы должны были прислать владельцы груза.

Это обычная практика. Фуру ставят в стороне, а водитель должен собрать все недостающие документы. Однако, видно, у этого водителя лопнуло терпение.

28 марта, в 3.30 ч., он оставил фуру на КПП Лаворишкес и попытался на маршрутном автобусе попасть на территорию Литвы. Но его действия не остались незамеченными, пограничники остановили его. Гражданину Беларуси сделали предупреждение и велели ждать у фуры.

В четверг утром все документы были оформлены, он смог продолжить путь.

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