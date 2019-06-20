Граждан РФ и Латвии будут судить в Литве за контрабанду наркотиков

Как сообщила в четверг полиция Вильнюсского округа, перед судом предстанут три гражданина России и один гражданин Латвии.
Согласно материалам, дела, организованная на территории Латвии группа производила наркотики – смесь карфентанила, затем контрабандным путем доставляла ее в Литву и хранила в тайниках, а также продавала.
Досудебное расследование было начато в августе 2018 года, после получения информации о том, что в столице иностранные лица цыганской национальности занимаются распространением наркотиков.
Полицейские выявили лиц, занимающихся распространением наркотических веществ, и стали следить за ними, а также собирать информацию об их деятельности.
Суд назначил меры пресечения в отношении граждан России – арест, который продолжается до сих пор. При проведении расследования шло международное сотрудничество с латвийской полицией, в Латвии происходили процессуальные действия – обыски, анализы веществ, допросы свидетелей, во время которых было получено много важных данных.
В ближайшее время дело будет передано в Вильнюсский окружной суд.
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