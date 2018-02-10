По словам очевидца, на ул. Гележинё Вилко гонку устроили водители BMW и Mercedes. Пьяный водитель Mercedes не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в два столба.
Водитель Mercedes, мужчина примерно 35 лет, получил травмы. Врачи скорой помощи увезли его в больницу. Он жаловался на боль в области груди. В организме водителя было 1,42 промилле. Мужчину отвезли в Наркологических центр, где взяли кровь на анализ.
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