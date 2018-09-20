Гонка в Паневежисе: пострадал велосипедист, повреждены автомобилей

После столкновения BMW отбросило в сторону и он повредил стоявшие у дороги автомобили: Citroen, Peugeot, Renault, Opel, Renault, Audi, VW Golf. Некоторые автомобили получили серьезные повреждения.
Издание Sekundė сообщает, что в ДТП пострадал и водитель автомобиля Honda. До приезда врачей скорой помощи ему помогал военный врач, находившийся рядом с этим местом. Велосипедист упал, но приезда врачей дожидаться не стал, с места ДТП ушел.
По словам очевидцев, причиной ДТП была гонка с участием двух BMW на ул. Парко, они ехали на большой скорости.
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