Гонка в Паневежисе: пострадал велосипедист, повреждены автомобилей

19 сентября вечером, в 21.53 ч., в Паневежисе, на ул. Парко, трезвый молодой человек (1998 г.р.) за рулем BMW не выбрал безопасную скорость, а, обгоняя во второй полосе ехавший в той же полосе автомобиль, выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda, которой управлял водитель (1988 г.р.) и сбил велосипедиста (1990 г.р.).
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После столкновения BMW отбросило в сторону и он повредил стоявшие у дороги автомобили: Citroen, Peugeot, Renault, Opel, Renault, Audi, VW Golf. Некоторые автомобили получили серьезные повреждения.

Издание Sekundė сообщает, что в ДТП пострадал и водитель автомобиля Honda. До приезда врачей скорой помощи ему помогал военный врач, находившийся рядом с этим местом. Велосипедист упал, но приезда врачей дожидаться не стал, с места ДТП ушел.

По словам очевидцев, причиной ДТП была гонка с участием двух BMW на ул. Парко, они ехали на большой скорости.

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