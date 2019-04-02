Расследование проводят сотрудники Криминальной полиции ГКП Вильнюсского округа, а возглавляет его прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Эдита Игнатавичюте.
По сведениям портала DELFI, на данный момент обвинения предъявлены директору вильнюсского ночного клуба Oldtown Йонасу Жагминасу и его супруге, а также ЗАО, которому принадлежат несколько ночных клубов Вильнюса.
Прокуратура сообщает, что есть подозрения, что девушек вербовали для танцев в этих клубах. Девушек искали по интернету, размещали объявления о хорошо оплачиваемой работе, которая дает возможность бесплатно выучить иностранные языки и научиться профессионально танцевать.
Речь идет о десятках пострадавших. По сведениям DELFI, большая часть попавшихся на крючок девушек - приличные студентки, которым после этого пришлось спешно покинуть Литву и уехать за границу.
Подозреваемых задержали в декабре 2017 года, однако расследование затягивается, поскольку пострадавшие не хотят давать показания.
По данным правоохраны, подозреваемые воспользовались социальной уязвимостью и плохим финансовым положением девушек. Они давали им подписать авторские договоры с векселями, не объясняя им реальную суть таких соглашений и последствия за невыполнение обязательств.
В ходе расследования, подозреваемые не давали пострадавшим на руки подписанные ими документы и их копии. Предполагают, что подозреваемые контролировали подписавших договоры девушек и использовали их на принудительных работах, если девушки не выполняли их требования, то грозились взыскать сумму, указанную в подписанном векселе. Расследование показало, что на данный момент приставам передали ряд векселей, которые связаны с людьми, работавшими в этом ЗАО, которому принадлежат ночные клубы.
Следователи подозревают, что пострадавших было больше, чем удалось выявить. Полиция просит пострадавших обратиться в правоохранительные органы по адресу ул. Биржялё 23-осёс, 16, Вильнюс или звонить по номерам (8-5) 271 6090, (8-5) 271 6027, (8-5) 271 6089, 8-700 65113 или 112. Анонимность гарантируется.
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