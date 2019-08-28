Борис Фомин не в фаворе у российских властей. Тем не менее, он объяснил происходившее в эстонском филиале Danske Bank. Он годами был председателем совета Промсбербанка, который активно занимался отмыванием полученных преступным путем российских денег. Речь идет о ключевом фигуранте проходящего в России масштабного расследования отмывания денег, который отбывает шестилетнее тюремное заключение.

В написанной журналистами Berlingske книге "Грязные миллиарды" Борис Фомин впервые рассказывает о деле публично.

Британский эксперт по борьбе с отмыванием денег Грэхам Бэрроу сказал, что новая информация может быть интересна властям. По словам Фомина, организованная сеть отмывания денег использовала Danske Bank около 20 лет.

Всю вину мужчина на себя не берет, но подозревает, что акционеры банка Иван Мясин, Олег Белоусов и Алексей Куликов на самом деле плели схемы отмывания денег. Куликов и Мясин ранее отвергали такие обвинения.

"Документы ясно показывают, что Мясин, Белоусов и Куликов сотрудничали с эстонским филиалом Danske Bank и банками в Латвии, Литве и на Кипре, — сообщил адвокат Фомина. — У нас также есть детали платежей, которые проходили через британские банки".

Он объяснил длинный список фирм, через которые отмывали деньги. Среди них также британские компании Lantana Trade LLP и Ergoinvest LLP, которые связывают со случаями отмывания денег как в Danske Bank, так и в Deutsche Bank. Также там пробегает компания под названием IC Financial Bridge, которая уже известна другими случаями с полученным преступным путем деньгами.

Лицензию банка с главным офисом в Подольске аннулировал Центробанк РФ в 2015 году. Причиной был процветающий беспорядок. В совете Промсбербанка был также двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин.