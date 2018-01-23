Количество должностных лиц после реализации реформы сократилось почти на тысячу, однако улучшение условий труда, увеличение количества патрулей и прочие перемены, по словам главы полиции, позволили сократить время реакции на очень тяжкие преступления - количество последних также сократилось.
"Рост преступных деяний, по сути, определила одна основная цифра - были криминализированы деяния, когда водитель находится за рулем в нетрезвом состоянии с более чем 1,5 промилле алкоголя", - заявил Л. Пярнавас на пресс-конференции.
По его словам, в целом в прошлом году была зарегистрирована 61 тыс. преступлений, основную их часть составили различные бытовые преступления, кражи.
Комиссар отметил, что количество тяжких и очень тяжких преступлений сократилось с 2,4 тыс. в 2016 году до 2,1 тыс. в прошлом году, а из раскрываемость выросла с 78 до 81%. Также сокращается количество убийств: по данным полиции, в прошлом году их было зарегистрировано 127, в 2016-ом - 160, а десять лет назад, в 2007 году были убиты 262 человека.
Генкомиссар отмечает, что на эффективность работы повлияло и то, что за год количество патрулирующих на улицах экипажей выросло с 200 до 350, а начальная зарплата должностных лиц выросла с 375 до 700 евро. Больше внимание, по словам комиссара, полиция уделила и инвентарю, обновлению автомобильного парка.
По словам заместителя генкомиссара Эдвардаса Шилериса, полиция раскрывает немногим более половины (54-56%) всех преступлений, и эта цифра не меняется уже четыре года.
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