ФОТО. Задержана банда угонщиков BMW: машины перегоняли из Риги в Литву

По данным пресс-центра, операцию провели сотрудники 2-го отдела Управления уголовного розыска Главного управления криминальной полиции. В ходе предварительного расследования было установлено, что машины, не оснащенные дополнительной сигнализацией — преимущественно BMW — угоняют по ночам. Преступники действовали в Риге и Рижском регионе около двух лет. Затем авто перегоняют под Шауляй (Литва), где их в течение трех часов разбирают на детали, а затем отвозят на другие склады.

Преступников удалось задержать в ночь на 26 декабря, в Саласпилсском крае, когда члены группировки пытались перегнать угнанную в Зиепниеккалнсе машину в Литву. В BMW 3-й серии находились жители Латвии 1992 и 1995 г.р., ранее неоднократно попадавшие в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления.

Во время проверки у задержанных нашли инструменты и технику для вскрытия машины. Чуть позже в ходе обыска у подозреваемых обнаружили BMW, украденные двумя днями ранее в Плявниеках.

По запросу латвийской полиции литовские коллеги провели обыски в мастерских под Шауляем, где также нашли украденные машины и большое количество деталей от угнанных ранее машин. По данному делу в Литве задержано четверо подозреваемых.

Госполиция продолжает расследование. В распоряжении следствия имеется информация о том, что преступники иногда возвращали машины законным владельцам за определенное вознаграждение.

По данным полиции, всего в прошлом году в Латвии было украдено 797 автомобилей. Чаще всего угонщики выбирали BMW, Volkswagen, Audi и Toyota.