ФОТО, ВИДЕО: в Вильнюсском районе с дороги съехал пассажирский автобус, ранены 5 человек

Как сообщила представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская, сообщение о происшествии близ деревни Пикелишкес было получено в 15:00.
Она сообщила, что, по предварительным данным, зажатых в автобусе людей нет.
Представитель Департамента противопожарной безопасности и спасения Лаура Валаускене заявила, что, когда прибыли пожарные, автобус лежал на боку.
Она сказала, что пожарным людей извлекать из автобуса не пришлось. Прибывшие медики установили, что 4 человека были ранены. Позже выяснилось, что пострадали пятеро пассажиров.
Автобус из Рокишкиса в Вильнюс отправился в 12:10, сообщила оператор Рокишкского автовокзала Дайва Станюлене.
Водитель автобуса (1993 г.р.) утверждает, что ехал со скоростью 50 км ч, а с дороги съехал из-за мокрого и скользкого покрытия. Всем пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь, они лечатся амбулаторно.
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