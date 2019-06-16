В субботу вечером на окраине Вильнюса, на улице Киртиму, недалеко от Гарюнай, возник пожар. Пожарным службам об этом сообщили в 22:14.
Gaisras prie Gariūnų
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По данным отдела координации ситуаций департамента противопожарной охраны и спасения, на территории предприятия по утилизации отходов загорелись сортированный мусор (около 100 кубических метров) и около 100 квадратных метров леса. Пожар был потушен с помощью 4 автоцистерн.

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