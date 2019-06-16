По данным отдела координации ситуаций департамента противопожарной охраны и спасения, на территории предприятия по утилизации отходов загорелись сортированный мусор (около 100 кубических метров) и около 100 квадратных метров леса. Пожар был потушен с помощью 4 автоцистерн.