По данным отдела координации ситуаций департамента противопожарной охраны и спасения, на территории предприятия по утилизации отходов загорелись сортированный мусор (около 100 кубических метров) и около 100 квадратных метров леса. Пожар был потушен с помощью 4 автоцистерн.
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