ФОТО: в Шальчининкай задержана контрабанда сигарет на 2 млн евро

Третьего сентября была задержана нелегальная партия из 670 тыс. пачек сигарет – вторая по величине в этом году, сообщила во вторник Криминальная служба таможни.

Водитель грузовика, который вез сигареты, гражданин Беларуси, задержан на два месяца, ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.