В субботу после обеда нарушено движение на одной из основных магистралей Литвы. Близ Рикантай столкнулись микроавтобус и грузовик.
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В начале сообщили, что в результате аварии были зажаты четыре человека. Позже выяснилось, что эта информация не соответствует действительности. Ранен один человек.

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