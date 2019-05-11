В субботу после обеда нарушено движение на одной из основных магистралей Литвы. Близ Рикантай столкнулись микроавтобус и грузовик.
В начале сообщили, что в результате аварии были зажаты четыре человека. Позже выяснилось, что эта информация не соответствует действительности. Ранен один человек.
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