Пограничники Павоверяйской заставы перехватили груз сигарет, сплавлявшийся по Вилии (Нерис) в Литву. Фантазия контрабандистов не перестает удивлять: один груз был замаскирован марлей, а к другому прикрепили тротуарную шашку.
© VSAT

СОГГ информировала, что в среду ночью пограничники, осматривая участок у границы с Беларусью, заметили на реке у деревни Моляй (Швенченский район) необычный объект. Он напоминал льдину, каких сейчас на реке немало.

Пограничники следили за этим объектом, а потом вытащили его на берег у деревни Кунишкес.

Выяснилось, что этот своеобразный "плот" по реке сплавляли контрабандисты. Сигареты были в вакуумных пакетах, завернутых в полиэтиленовую пленку, а сверху - медицинская марля. Вероятно, контрабандисты имитировали льдину, пытаясь замаскировать контрабанду.

Выяснилось, что в пакетах было 1260 пачек сигарет NZ Gold Super Slims без бандеролей.

Еще один контрабандный груз пограничники Павоверяйской заставы обнаружили 8 февраля ночью и вытащили из реки у деревни Балинградас.

На этот раз сигареты в трех связках были погружены под воду, для этого к ним прикрепили тротуарную шашку. Сверху их забросали снегом, поэтому конструкция очень напоминала льдину.

В трех таких "льдинах" пограничники обнаружили 1500 пачек NZ Gold без бандеролей.

Начато расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Вильнюсские криминалисты задержали большой груз наркотических веществ (1)

Вильнюсские криминалисты задержали и не дали попасть...

Фантазия контрабандистов неистощима: сигареты сплавляли по реке, маскируя под льдины (5)

Пограничники Павоверяйской заставы перехватили груз...

Судмедэксперты установили причину смерти мальчика из Пасвалиса (1)

На минувшей неделе в Сантаришкскую детскую больницу...

Клайпедских полицейских обвиняют в том, что они превратили камеру в комнату пыток (7)

Троих клайпедских полицейских обвиняют в том, что они...

В Вильнюсе автомобиль BMW сбил девушку (1)

8 февраля вечером в полицию сообщили о том, что на...

TOP новостей

Молодой учитель рассказал о своей зарплате и вере в будущее (44)

Молодой учитель Томас Вайткунас приехал в Шилале из...

Школьник нашел слабое место: доступные данные о сотнях тысяч детей и родителей (12)

В Литве еще плохо понимают, что такое...

Вильнюс по случаю 100-летия Литвы на неделю вернется в 1918 год (22)

Вильнюс по случаю 100-летия Литвы на неделю предлагает...

Спикер парламента Литвы призвал контролера по этике уйти в оставку (153)

Контролер академической комиссии по этике и процедурам...

Полиция проверяет и ввозящих алкоголь из Латвии (16)

После того как в Литве ужесточили порядок продажи...