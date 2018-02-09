СОГГ информировала, что в среду ночью пограничники, осматривая участок у границы с Беларусью, заметили на реке у деревни Моляй (Швенченский район) необычный объект. Он напоминал льдину, каких сейчас на реке немало.

Пограничники следили за этим объектом, а потом вытащили его на берег у деревни Кунишкес.

Выяснилось, что этот своеобразный "плот" по реке сплавляли контрабандисты. Сигареты были в вакуумных пакетах, завернутых в полиэтиленовую пленку, а сверху - медицинская марля. Вероятно, контрабандисты имитировали льдину, пытаясь замаскировать контрабанду.

Выяснилось, что в пакетах было 1260 пачек сигарет NZ Gold Super Slims без бандеролей.

Еще один контрабандный груз пограничники Павоверяйской заставы обнаружили 8 февраля ночью и вытащили из реки у деревни Балинградас.

На этот раз сигареты в трех связках были погружены под воду, для этого к ним прикрепили тротуарную шашку. Сверху их забросали снегом, поэтому конструкция очень напоминала льдину.

В трех таких "льдинах" пограничники обнаружили 1500 пачек NZ Gold без бандеролей.

Начато расследование.