СОГГ информировала, что в среду ночью пограничники, осматривая участок у границы с Беларусью, заметили на реке у деревни Моляй (Швенченский район) необычный объект. Он напоминал льдину, каких сейчас на реке немало.
Пограничники следили за этим объектом, а потом вытащили его на берег у деревни Кунишкес.
Выяснилось, что этот своеобразный "плот" по реке сплавляли контрабандисты. Сигареты были в вакуумных пакетах, завернутых в полиэтиленовую пленку, а сверху - медицинская марля. Вероятно, контрабандисты имитировали льдину, пытаясь замаскировать контрабанду.
Выяснилось, что в пакетах было 1260 пачек сигарет NZ Gold Super Slims без бандеролей.
Еще один контрабандный груз пограничники Павоверяйской заставы обнаружили 8 февраля ночью и вытащили из реки у деревни Балинградас.
На этот раз сигареты в трех связках были погружены под воду, для этого к ним прикрепили тротуарную шашку. Сверху их забросали снегом, поэтому конструкция очень напоминала льдину.
В трех таких "льдинах" пограничники обнаружили 1500 пачек NZ Gold без бандеролей.
Начато расследование.
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