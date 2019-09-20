По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в подвале Главного комиссариата Шяуляйского округа горит газовый баллон.
© DELFI / Domantas Pipas

Сообщение о происшествии поступило в пятницу, в 13.40 ч. по Егиному номеру помощи 112.

Пожарные-спасатели информировали DELFI, что в Шяуляй, на ул. Пурену, в подвале здания комиссариата, загорелся газовый баллон, который использовали для сварки.

По предварительным данным, из здания эвакуировали людей. На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

ЧП и криминал

Эвакуация в Шяуляй: в подвале комиссариата горит газовый баллон

По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том,...

На границе с РФ литовские таможенники задержали контрабанду сигарет на 2 млн евро

В четверг утром, на контрольно-пропускном пункте в...

В Каунасскую больницу доставлен младенец, диагноз - кровоизлияние в мозг

Департамент полиции сообщает, что в Каунасскую...

В Юрбаркасе пьяная политик совершила ДТП, у нее забрали ребенка (5)

19 сентября, в 13 ч. в Юрбаркасе у одной из гимназий...

В Каунасскую больницу поступил пострадавший младенец: диагностировано кровоизлияние в мозг

Полиция информировала, что младенец был...

TOP новостей

Гражданин Индии требовал у литовского университета 70 млн., но не смог доказать свою правоту (2)

В Клайпеде суд рассмотрел неимеющее в Литве аналогов...

В новых рейтингах – впечатляющий рекорд (59)

Литовское общество демонстрирует рекордное доверие...

Выбран проект Национального концертного зала на горе Таурас (32)

Выяснился победитель конкурса на проект Национального...

SIP skydiniai namai SIP skydiniai namai SIP skydiniai namai

В Литве строят дома за несколько месяцев, но этот способ подходит не для всех (3)

Большая часть жителей Литвы мечтает о собственном...

10 лет без закона о нацменьшинствах в Литве: будет ли принят новый? (24)

В январе исполнится 10 лет с того дня, как в Литве...