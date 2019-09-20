Сообщение о происшествии поступило в пятницу, в 13.40 ч. по Егиному номеру помощи 112.
Пожарные-спасатели информировали DELFI, что в Шяуляй, на ул. Пурену, в подвале здания комиссариата, загорелся газовый баллон, который использовали для сварки.
По предварительным данным, из здания эвакуировали людей. На место происшествия выехали пожарные-спасатели.
Эвакуация в Шяуляй: в подвале комиссариата горит газовый баллон
По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том,...
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