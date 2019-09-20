Эвакуация в Шяуляй: в подвале комиссариата горит газовый баллон

Сообщение о происшествии поступило в пятницу, в 13.40 ч. по Егиному номеру помощи 112.

Пожарные-спасатели информировали DELFI, что в Шяуляй, на ул. Пурену, в подвале здания комиссариата, загорелся газовый баллон, который использовали для сварки.

По предварительным данным, из здания эвакуировали людей. На место происшествия выехали пожарные-спасатели.