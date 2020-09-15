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Департамент полиции информирует, что в Вильнюсе произошел еще один взрыв.
Еще один взрыв в Вильнюсе: на этот раз на подземной стоянке
© DELFI / Andrius Ufartas

15 сентября, в 18.17 ч. поступило сообщение о том, что около 16 ч. в Вильнюсе, на ул. Мануфактуру, произошел взрыв на подземной стоянке многоквартирного дома. В результате рухнула стена подземной стоянки и дверь в помещение.

Во время взрыва люди не пострадали.

По предварительным данным, взорвался резервуар для тушения пожара, причины взрыва уточняются.

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