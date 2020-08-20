Электренская полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

В последний раз мать видела сына в 16 ч. 15 августа. Он был дома. Когда она вернулась домой в 16.30 ч. 16 августа Рулявичюса дома не было.
Полиция информирует, что телефон пропавшего выключен.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, темно-каштановые волосы, особых примет нет. В чем он ушел из дома, неизвестно. Женщина сказала, что ее сын часто надевал шорты до колен и футболку.
Полиция обращается за помощью к обществу – всех, кто что-либо знает о местонахождении Руявичюса, просьба звонить следователю Неринге Белявичене по номеру 8 656 95575 или по номеру 112.
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