По данным Департамента полиции, что 2 января, в 13.25 ч. в Вильнюсе, в лесу было обнаружено тело юноши (2003 г.р.) со следами травмы в области головы. Тело подростка обнаружено в 500 м от дома, в котором он жил.

Подростка с 28 декабря 2018 года искали как пропавшего без вести. 27 декабря он вышел убирать снег во дворе и назад не вернулся.

3 января полиция получила информацию судмедэкспертов, они указали, что смерть юноши не была насильственной.

Полиция выясняет причину смерти подростка.