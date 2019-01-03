По данным Департамента полиции, что 2 января, в 13.25 ч. в Вильнюсе, в лесу было обнаружено тело юноши (2003 г.р.) со следами травмы в области головы. Тело подростка обнаружено в 500 м от дома, в котором он жил.
Подростка с 28 декабря 2018 года искали как пропавшего без вести. 27 декабря он вышел убирать снег во дворе и назад не вернулся.
3 января полиция получила информацию судмедэкспертов, они указали, что смерть юноши не была насильственной.
Полиция выясняет причину смерти подростка.
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