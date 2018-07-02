Адомайтене в последнее время работала в МИД Литвы. В середине октября прошлого года она безуспешно пыталась заехать на территорию МИД в центре столицы. Обнаруженную за рулем авто у здания МИД без сознания женщину доставили в больницу. Там выяснилось, что она пьяна – 2,65 промилле.
Адомайтене в 2014-2017 гг. работала послом в Ирландии. Министр Линас Линкявичюс сказал BNS, что с ноября 2017 г. на дипслужбе она не работает.
"Я знаю, что это неприятное происшествие. Она сама написала заявление об уходе, я его подписал. С таким поведением нельзя мириться, с должностью несовместимо, она это поняла. Я с ней не говорил – что тут можно объяснять", – сказал BNS Линкявичюс.
31 октября у Адомайтене забрали водительское удостоверение, ее признали обвиняемой. В ходе расследования ее предлагали взять на поруки, но прокурор Оксана Леонтьева отклонила такое заявление, поскольку обвиняемая во время расследования меняла свои показания - сначала вину отрицала, потом признала.
Инцидент произошел 16 октября, в 17 ч. Служба общественного порядка сообщила в полицию о том, что въезд на территорию МИД перекрыл автомобиль Suzuki Vitara, водитель которого может быть пьяна, ей не удалось въехать во двор. Адомайтене потеряла сознание, врачи увезли ее в больницу.
Адомайтене потом рассказала, что в тот день ей позвонила подруга и пожаловалась на плохое состояние здоровья, она вспомнила свой сложный период. На работе ей стало плохо, она поехала домой, чтобы выпить лекарства. После чего она должна была вернуться на работу. В суде Адомайтене сказала, что около работы она для успокоения выпила алкоголь. Во время расследования она рассказала, что выпила бутылку вина, что автомобилем не управляла, потеряла сознание и ничего не помнит. Она признала, что допустила ошибку, сожалеет и научилась иначе контролировать трудности.
30 апреля суд передал Адомайтене на поруки, освободив от уголовной ответственности. Ей был назначен штраф в размере более 1800 евро. Кроме того, на два года она была лишена прав. Но прокурор оспорила такое постановление суда. Она просила признать ее виновной и привлечь к уголовной ответственности, а также конфисковать ее автомобиль Suzuki Vitara.
29 июня ВОС постановил, что нет данных, доказывающих, что женщина будучи пьяной могла приехать из дома в МИД. Поэтому постановление о том, чтобы передать ее на поруки не было отменено. Однако суд разрешил конфисковать автомобиль.
Подозреваемые в убийстве 13-летнего ребенка были известны полиции (7)
Генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярнавас...
Экс-посол Литвы в Ирландии была настолько пьяна, что потеряла сознание (16)
Вильнюсский окружной суд конфисковал автомобиль Suzuki...
В суд передано дело о похищении и убийстве сторожа
Дело о похищении и убийстве сторожа в Тракайском районе...
В Вильнюсе автомобиль заехал на тротуар и сбил женщину (4)
2 июля, в 9.33 ч., в Вильнюсе , на перекрестке пр-та Лайсвес...
Ночью Audi врезался в дерево – водитель погиб (1)
1 июля ночью, в 1.53 ч., в Рокишкском районе, на 66-м км дороги...
TOP новостей
В Литве стартует новая реформа: из семей будут забирать больше детей (6)
В Литве с 1 июля дан старт новой реформе в сфере защиты...
Подозреваемые в убийстве 13-летнего ребенка были известны полиции (7)
Генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярнавас...
Жители Вильнюса получают счета за вывоз мусора: суммы и площади удивляют (22)
Жители некоторых районов Вильнюса все еще жалуются на...
Психиатр об убийстве ребенка: это наша вина (9)
После того как выяснилось, что жестоко избитый 13-летний...
Выходные обошлись недешево: о "белом" больничном раньше слышать не доводилось (11)
Если гражданин получил травму или у него появились...