Адомайтене в последнее время работала в МИД Литвы. В середине октября прошлого года она безуспешно пыталась заехать на территорию МИД в центре столицы. Обнаруженную за рулем авто у здания МИД без сознания женщину доставили в больницу. Там выяснилось, что она пьяна – 2,65 промилле.

Адомайтене в 2014-2017 гг. работала послом в Ирландии. Министр Линас Линкявичюс сказал BNS, что с ноября 2017 г. на дипслужбе она не работает.

"Я знаю, что это неприятное происшествие. Она сама написала заявление об уходе, я его подписал. С таким поведением нельзя мириться, с должностью несовместимо, она это поняла. Я с ней не говорил – что тут можно объяснять", – сказал BNS Линкявичюс.

31 октября у Адомайтене забрали водительское удостоверение, ее признали обвиняемой. В ходе расследования ее предлагали взять на поруки, но прокурор Оксана Леонтьева отклонила такое заявление, поскольку обвиняемая во время расследования меняла свои показания - сначала вину отрицала, потом признала.

Инцидент произошел 16 октября, в 17 ч. Служба общественного порядка сообщила в полицию о том, что въезд на территорию МИД перекрыл автомобиль Suzuki Vitara, водитель которого может быть пьяна, ей не удалось въехать во двор. Адомайтене потеряла сознание, врачи увезли ее в больницу.

Адомайтене потом рассказала, что в тот день ей позвонила подруга и пожаловалась на плохое состояние здоровья, она вспомнила свой сложный период. На работе ей стало плохо, она поехала домой, чтобы выпить лекарства. После чего она должна была вернуться на работу. В суде Адомайтене сказала, что около работы она для успокоения выпила алкоголь. Во время расследования она рассказала, что выпила бутылку вина, что автомобилем не управляла, потеряла сознание и ничего не помнит. Она признала, что допустила ошибку, сожалеет и научилась иначе контролировать трудности.

30 апреля суд передал Адомайтене на поруки, освободив от уголовной ответственности. Ей был назначен штраф в размере более 1800 евро. Кроме того, на два года она была лишена прав. Но прокурор оспорила такое постановление суда. Она просила признать ее виновной и привлечь к уголовной ответственности, а также конфисковать ее автомобиль Suzuki Vitara.

29 июня ВОС постановил, что нет данных, доказывающих, что женщина будучи пьяной могла приехать из дома в МИД. Поэтому постановление о том, чтобы передать ее на поруки не было отменено. Однако суд разрешил конфисковать автомобиль.