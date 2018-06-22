Генералу запаса также запрещено два года водить любые транспортные средства, конфискован его автомобиль Subaru Legacy, который был приобретен с правом выкупа.

Представитель суда Лайма Матулите сказала BNS, что В. Туткус просил освободить его от уголовной ответственности и отпустить на поруки, однако судья Вайда Синкявичене не согласилась.

"Не отпустили на поруки, потому что он уже один раз был наказан за вождение в нетрезвом состоянии, кроме того, в течение года восемь раз штрафовался в административном порядке за нарушения Правил дорожного движения", - сказала BNS Л. Матулите.

Полиция задержала В. Туткуса в Вильнюсском районе, на Молетском шоссе, 16 апреля примерно в 17 часов. У него в крови было 1,76 промилле алкоголя.