Ехавшие домой военные попали в ДТП: один погиб, четверо пострадали

Минобороны сообщает, что один из них - младший рядовой Й.Т., от полученных травм скончался по дороге в вильнюсскую больницу.
Другие четверо военных получили различные травмы.
Пострадавших доставили в вильнюсские и утенскую больницы. Они находятся под наблюдением врачей.
Минобороны и Литовская армия выражают искренние соболезнования близким и друзьям погибшего военного. Близких о несчастье уже информировали. С ним поддерживают постоянную связь.
По сведениям DELFI, погибший жил в Пасвальском районе. В ДТП пострадал и водитель второго автомобиля.
Причины ДТП расследует полиция Молетского районного комиссариата.
В Центре боевой подготовки им. А.Раманаускаса с апреля служат около 150 призывников.
По данным полиции, ДТП произошло в 16.20 ч. По предварительным данным, трезвые военные в униформах ехали на принадлежащем одному из них VW Golf. Погибший Й.T. был пассажиром.
VW Golf столкнулся с Opel Astra, которым управлял иностранец. По предварительным данным, водитель Opel Astra был гражданином Германии. Он также доставлен в больницу.
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