Ехавшего на угнанном VW Passat эстонца выдали некачественные номера

11 июля экипаж пограничников Калварийской заставы ехал по деревне Жемайткемис и заметил VW Passat с эстонскими номерами. Номера пограничникам показались странными, поэтому было решено проверить водителя VW Passat.
Автомобиль уже скрылся из поля зрения пограничников, свернув на гравийную дорогу. Пограничники поехали следом. Вскоре они увидели VW Passat в придорожных кустах. Пограничники стали проверять местность и в километре от машины настигли мужчину.
Он бы задержан. Выяснилось, что это – 41-летний гражданин Эстонии. Он не скрывал, что управлял автомобилем VW Passat. Пограничники выяснили, что автомобиль 2006 г.в. был угнан в Эстонии. Машина была объявлена в розыск 11 июля.
Оригинальные номера VW Passat были заклеены белой пленкой, а на ней от руки нарисованы другие.
Эстонец задержан. ведется следствие.
В этом году пограничники обнаружили 42 угнанные машины. Ими в основном управляли россияне (12), белорусы (10) и литовцы (9).
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