По данным досудебного расследования, в начале июня не имеющий постоянного места жительства Р. В. К. зашёл в один дом Пастревского староства Электренского самоуправления. Применив физическое насилие и угрожая ножом, он избил и изнасиловал пожилую хозяйку дома и украл 26 евро, сообщает Генеральная прокуратура Литвы.

После интенсивных и сложных поисков в Пастревских лесах сотрудники управления расследований тяжких преступлений криминальной полиции главного полицейского комиссариата Вильнюсского округа, которым активно помогали местные жители и должностные лица, подозреваемого обнаружили, несмотря на его попытки скрыться. Р.В.К. был задержан. Свою вину он признал частично. Его ответственность отягощает то, что от его действий пострадала беспомощная из-за пожилого возраста женщина, и то, что Р. В. К. является рецидивистом. В тюрьме он провел большую часть своей жизни. Наказание в виде лишения свободы Р. В.К., чаще всего за кражи и ограбления, назначалось девять раз.

За изнасилование и ограбление ему грозит лишение свободы до 7 лет.

Уголовное дело передано для изучения я в Тракайское отделение Вильнюсского регионального участкового суда.