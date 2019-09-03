Ранее сообщалось, что это таинственное происшествие. Полицию вызвали в дом в 13 ч., сообщали, что в доме есть пострадавший человек. Подробности о звонившем полиция пока не сообщает. Полицейские приехали в указанное место и обнаружили тела мужчины и женщины.
Экспертиза подтвердила, что оба они скончались в результате насилия. Тело 31-летней женщины с ранами на шее обнаружили во внутреннем дворе дома. Пока ждут официальных данных о ее личности, однако известно, что британская полиция сотрудничает с Литвой, поскольку жертва – гражданка Литвы. Личность мужчины пока не подтверждена.
Тело 43-летнего мужчины с ранами на шее было обнаружено в доме. Предполагают, что покойные состояли в отношениях. Подозреваемые пока не задержаны.
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