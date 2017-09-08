Во время учений в в 9 час. в пятницу в Паневежском районе Литвы перевернулся вездеход Land Rover.
© DELFI / Karolina Pansevič

Двое военнослужащих гусарского батальона им. Короля Мндаугаса оказались в больнице, их жизни ничто не угрожает, сообщает Министерство обороны.

BNS
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