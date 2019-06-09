В субботу сотрудники столичной полиции получили ещё один вызов на происшествие, во время которого пострадал человек. Как оказалось, автомобиль перевернулся на крышу. Кроме этого, вскоре произошла еще одна авария по вине нетрезвого водителя.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Около 23.00 был получено сообщение, что на дороге Каунас-Вильнюс, около Григишкес, в сторону Вильнюса, произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого пострадали люди. По предварительным данным полиции, транспортное средство перевернулось и осталось лежать на боку.

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Полиция сообщила, что пострадал ехавший в перевернувшемся автомобиле человек. Он был доставлен в больницу.

Две аварии около Григишкес: перевернутый автомобиль, раненый человек и пьяный водитель
© DELFI / Orestas Gurevičius


Также люди утверждают, что один из пострадавших ждал медиков, лёжа на земле, неясно, был ли он в сознании.

В ДТП помощи пожарных не понадобилось, зажатых людей не было.

Оказалось, что через несколько минут был получен ещё один вызов, по предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине нетрезвого водителя автомобиля Opel.

На месте ДТП Выяснилось, что водитель Opel врезался в управляемый девушкой Volvo. Сообщается, что водитель Opel пробовал сбежать с места происшествия, увидевший это водитель такси его задержал.

Две аварии около Григишкес: перевернутый автомобиль, раненый человек и пьяный водитель
© DELFI / Orestas Gurevičius


В алкотестер он "надул" 2,05 промилле. По словам свидетелей, он сопротивлялся сотрудникам полиции, поэтому был задержан.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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