Две аварии около Григишкес: перевернутый автомобиль, раненый человек и пьяный водитель

Около 23.00 был получено сообщение, что на дороге Каунас-Вильнюс, около Григишкес, в сторону Вильнюса, произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого пострадали люди. По предварительным данным полиции, транспортное средство перевернулось и осталось лежать на боку.

Полиция сообщила, что пострадал ехавший в перевернувшемся автомобиле человек. Он был доставлен в больницу.





Также люди утверждают, что один из пострадавших ждал медиков, лёжа на земле, неясно, был ли он в сознании.

В ДТП помощи пожарных не понадобилось, зажатых людей не было.

Оказалось, что через несколько минут был получен ещё один вызов, по предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине нетрезвого водителя автомобиля Opel.

На месте ДТП Выяснилось, что водитель Opel врезался в управляемый девушкой Volvo. Сообщается, что водитель Opel пробовал сбежать с места происшествия, увидевший это водитель такси его задержал.





В алкотестер он "надул" 2,05 промилле. По словам свидетелей, он сопротивлялся сотрудникам полиции, поэтому был задержан.

Обстоятельства происшествия выясняются.