Два водителя под Вильнюсом не поделили дорогу

24 октября в полицию сообщили, что в 7.30 ч. на дороге Паневежис-Вильнюс у въезда в столицу, столкнулись Audi и Lexus, которыми управляли женщины. Lexus перевернулся.
По данным полиции, водителя Lexus увезли в больницу (травма руки).
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