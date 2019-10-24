Два водителя под Вильнюсом не поделили дорогу

24 октября в полицию сообщили, что в 7.30 ч. на дороге Паневежис-Вильнюс у въезда в столицу, столкнулись Audi и Lexus, которыми управляли женщины. Lexus перевернулся.
© DELFI / Kiril Čachovskij

По данным полиции, водителя Lexus увезли в больницу (травма руки).

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