Два водителя под Вильнюсом не поделили дорогу

Скопировать ссылку Два водителя под Вильнюсом не поделили дорогу

24 октября в полицию сообщили, что в 7.30 ч. на дороге Паневежис-Вильнюс у въезда в столицу, столкнулись Audi и Lexus, которыми управляли женщины. Lexus перевернулся.