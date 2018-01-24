"Суд признал, что все обвиняемые виновны по инкриминируемым им преступным деяниям, они действовали в составе преступной группировки, которая перевозила наркотические вещества из Колумбии в Литву в грузе угля", - объявил судья Олегас Шибковас.

В задержанном грузе угля (250 тонн) правоохранители нашли 70 килограммов кокаина. Согласно данным дела, задачей трех осужденных было достать наркотики из угля.

Вайдотас Матулайтис осужден на восемь лет лишения свободы, Кястутис Зенка - на восемь с половиной лет лишения свободы, а колумбиец Диего Пенья Мурильо - на девять лет лишения свободы.

Колумбиец был единственным их троих обвиняемых, кто ожидал решения суда под арестом, он останется под арестом до вступления приговора в силу.

Доставленные из Колумбии вместе с углем почти 70 кг кокаина полиция обнаружила в 2015 году в ходе длившейся несколько лет операции. Это одна из крупнейших партий кокаина, которые были обнаружены за всю историю полиции независимой Литвы.

Кокаин был подмешан в груз угля весом 250 тонн. Пять сотрудников криминальной полиции собственными руками раскапывали груз, доставая из него кокаин.

Чтобы замаскировать доставку кокаина под груз угля, преступники создали подставные предприятия в Литве, России и на Украине. Груз доставлялся в морских контейнерах, он был привезен в Алитус. Первые подозреваемые - два жителя Алитуса и колумбиец - были задержаны после более чем недельного ожидания криминалистами в засаде.

Впоследствии полиция задержала еще одного подозреваемого. Расследование в его отношении еще продолжается.

Этот приговор может быть обжалован.