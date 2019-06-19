17 июня около 14.00 из прогимназии Клайпеды ушел и не вернулся О. Азбукаускас (2007 г.р).
© DELFI / Ainis Gurevičius

Днем того же дня полиция Клайпеды сообщила, что мальчик был найден.

ЧП и криминал

Два дня не появляется дома: пропал 12-летний мальчик

17 июня около 14.00 из прогимназии Клайпеды ушел и не...

В запломбированных мешках почты России литовские томоженники обнаружили контрабанду (2)

Ночью с воскресенья на понедельник таможенники...

Курьезная рыбалка клайпедских полицейских: подросток продал им наркотики (2)

В Клайпеде рыбачившим в неслужебное время троим...

В Вильнюсе пропала 15-летняя девочка: полиция просит о помощи (5)

Полицейские Третьего городского комиссариата полиции...

ФОТО, ВИДЕО: в Вильнюсском районе с дороги съехал пассажирский автобус, ранены 5 человек

В Вильнюсском районе во второй половине дня в...

TOP новостей

Глава МИД Литвы о письме белорусских оппозиционеров: иллюзий нет, но нужно видеть в целом (57)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...

Для тысяч лесовладельцев в Литве готовят новый налог (6)

Вновь оживает вопрос вырубки лесов. На этот раз...

Вильнюсский университет поднялся в международном рейтинге (4)

В международном рейтинге высших учебных заведений QS World...

Погода: последняя возможность насладиться теплом – грядут перемены

Во вторник Литву накрыл антициклон, пришедший с...

Родственники жертв назвали DW имена причастных к крушению рейса MH17 (13)

Родственники жертв катастрофы малайзийского "Боинга"...