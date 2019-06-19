Два дня не появляется дома: пропал 12-летний мальчик мальчик найден

Скопировать ссылку Два дня не появляется дома: пропал 12-летний мальчик

17 июня около 14.00 из прогимназии Клайпеды ушел и не вернулся О. Азбукаускас (2007 г.р).