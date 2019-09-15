В Вильнюсском районе, на мосту через реку Юоде, у деревни Мариямполис произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля VW Passat.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В заднюю часть белорусского VW Passat врезался зарегистрированный в Литве VW Passat. Выяснилось, что гражданин Литвы был пьян. Предполагают, что он мчался на скорости 150-200 км/ч.

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