В Вильнюсском районе, на мосту через реку Юоде, у деревни Мариямполис произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля VW Passat.
В заднюю часть белорусского VW Passat врезался зарегистрированный в Литве VW Passat. Выяснилось, что гражданин Литвы был пьян. Предполагают, что он мчался на скорости 150-200 км/ч.
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