ДТП в Вильнюсском районе: погибли три человека

В Вильнюсском районе 29 сентября вечером в течение нескольких минут произошло два ДТП. В одном из них несовместимые с жизнью травмы получил водитель, в другом - пассажир и водитель.
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Первое сообщение о ДТП поступило в 20.01 ч.

Полиция сообщила, что в деревне Раконяй (староство Мариямполе) водитель не справился с управлением автомобилем Audi A3. съехал с дороги и перевернулся.

Мужчина выпал из автомобиля.

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели и врачи, водитель еще был жив. Врачи повезли его в больницу, однако мужчина скончался в дороге.

В 20.22 ч. поступило сообщение о ДТП в Науясоде - с дороги съехал автомобиль VW Golf и врезался в деревья.

В ДТП погиб пассажир. Водителя из-под обломков извлекли пожарные-спасатели. Полиция информировала DELFI, что вскоре погиб скончался и водитель.

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