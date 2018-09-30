Первое сообщение о ДТП поступило в 20.01 ч.
Полиция сообщила, что в деревне Раконяй (староство Мариямполе) водитель не справился с управлением автомобилем Audi A3. съехал с дороги и перевернулся.
Мужчина выпал из автомобиля.
Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели и врачи, водитель еще был жив. Врачи повезли его в больницу, однако мужчина скончался в дороге.
В 20.22 ч. поступило сообщение о ДТП в Науясоде - с дороги съехал автомобиль VW Golf и врезался в деревья.
В ДТП погиб пассажир. Водителя из-под обломков извлекли пожарные-спасатели. Полиция информировала DELFI, что вскоре погиб скончался и водитель.
ДТП в Вильнюсском районе: погибли три человека
В Вильнюсском районе 29 сентября вечером в течение...
В Мажейкяй обнаружено тело молодого человека (3)
28 сентября вечером в Мажейкяй в полицию сообщили о том,...
Море отдало еще одно тело, вероятно, это тело пропавшего капитана яхты
Клайпедская полиция 29 сентября вечером обратилась за...
Ужасное происшествие в Вильнюсе: пьяный водитель тяжело ранил трёх шедших по тротуару девушек (12)
Поздним вечером в пятницу в Вильнюсе пьяный молодой...
До 50 млн аккаунтов в Facebook могли быть доступны для неизвестных хакеров (1)
Компания Facebook сообщила, что хакеры воспользовались...
TOP новостей
Увиденное в магазине Norfа озадачило: это новая стратегия? (18)
Всем известно, что существует немало маркетинговых...
Витаутас Ландсбергис: правящие пытаются создать демократию "бандочек" (65)
Почетный председатель партии Союз...
В Занавикском округе Литвы выбирают депутата
30 сентября в Занавикском одномандатном округе Литвы...
В Вашингтоне сообщили об уходе Маска из совета директоров Tesla (1)
Илон Маск оставит за собой общее руководство Tesla....