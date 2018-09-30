ДТП в Вильнюсском районе: погибли три человека

Первое сообщение о ДТП поступило в 20.01 ч.

Полиция сообщила, что в деревне Раконяй (староство Мариямполе) водитель не справился с управлением автомобилем Audi A3. съехал с дороги и перевернулся.

Мужчина выпал из автомобиля.

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели и врачи, водитель еще был жив. Врачи повезли его в больницу, однако мужчина скончался в дороге.

В 20.22 ч. поступило сообщение о ДТП в Науясоде - с дороги съехал автомобиль VW Golf и врезался в деревья.

В ДТП погиб пассажир. Водителя из-под обломков извлекли пожарные-спасатели. Полиция информировала DELFI, что вскоре погиб скончался и водитель.