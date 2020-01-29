ДТП в Вильнюсе: VW после столкновения оказался на встречной полосе и остался лежать на крыше

Полиция информировала DELFI, что в 6.42 ч. поступило сообщение о том, что на проспекте Лайсвес столкнулись автомобили Mitsubishi и VW.

По предварительным данным, VW перевернулся на крышу, водитель не пострадала и помощь врачей ей не потребовалась, она выбралась из машины сама.

Выяснилось, что VW после столкновения с Mitsubishi заехал на разделительный островок, "перелетел" через разделительную полосу и перевернулся на встречной полосе.

Водители заполнили декларацию на месте.