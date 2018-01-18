ДТП в Вильнюсе: пострадали мужчина и 12-летний мальчик

Полиция информировала, что 18 января произошло ДТП в Вильнюсе. Столкнулись автомобили Mazda и Audi. Врачи увезли в больницу 12-летнего мальчика и мужчину.