Полиция информировала, что 18 января произошло ДТП в Вильнюсе. Столкнулись автомобили Mazda и Audi. Врачи увезли в больницу 12-летнего мальчика и мужчину.
ДТП произошло в Вильнюсе, на ул Киртиму, в 7.37 ч.
На месте происшествия работала полиция, врачи и спасатели.
Обстоятельства ДТП расследуют.
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ДТП в Вильнюсе: пострадали мужчина и 12-летний мальчик
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