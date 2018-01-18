ДТП в Вильнюсе: пострадали мужчина и 12-летний мальчик

Полиция информировала, что 18 января произошло ДТП в Вильнюсе. Столкнулись автомобили Mazda и Audi. Врачи увезли в больницу 12-летнего мальчика и мужчину.
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

ДТП произошло в Вильнюсе, на ул Киртиму, в 7.37 ч.

На месте происшествия работала полиция, врачи и спасатели.

Обстоятельства ДТП расследуют.

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