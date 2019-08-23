В пятницу в Вильнюсе, на ул. Лепкальнё, столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, помощь врачей потребовалась двум пострадавшим женщинам.
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Сообщение о ДТП поступило в 12 ч.

По данным полиции, на ул. Лепкальнё, недалеко от кольцевого перекрестка с поворотом на Салининкай, столкнулись два автомобиля.

Пока неясно, какие травмы получили пострадавшие женщины. Полиция регулирует движение.

Очевидцы информируют, что на ул. Лепкальнё в обоих направлениях образовался большой затор.

ДТП в Вильнюсе: пострадали две женщины
© Facebook
ДТП в Вильнюсе: пострадали две женщины
© Facebook

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ДТП в Вильнюсе: пострадали две женщины

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