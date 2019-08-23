ДТП в Вильнюсе: пострадали две женщины

Сообщение о ДТП поступило в 12 ч.

По данным полиции, на ул. Лепкальнё, недалеко от кольцевого перекрестка с поворотом на Салининкай, столкнулись два автомобиля.

Пока неясно, какие травмы получили пострадавшие женщины. Полиция регулирует движение.

Очевидцы информируют, что на ул. Лепкальнё в обоих направлениях образовался большой затор.

© Facebook