По Единому номеру помощи 112 сообщили о ДТП в Вильнюсе, на ул. Келмиёс Соду 33-ои. Столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.
Сообщение поступило 7 апреля, в 10.31 ч.
По данным полиции, автомобиль Mersedes Benz, которым управлял мужчина 1960 г.р., поворачивая налево не заметил, что его обгоняет мотоцикл Suzuki, пишет BNS.
В ДТП погиб мотоциклист (1985 г.р.).
Зарегистрированные (0) Анонимные (2)
Нетрезвый пограничник в Вильнюсе съехал в кювет (7)
Минувшей ночью в Вильнюсе в кювет съехал автомобиль,...
В Вильнюсе обнаружены три артиллерийские мины
Полиция сообщила, что в Вильнюсе, на ул. Шлайто во время...
Из дома в Вильнюсе в больницу привезли мертвого младенца (1)
Вильнюсская полиция информировала, что в детскую...
Полиция ищет мужчину, сообщившего о бомбе в магазине Lidl (8)
Вильнюсская полиция просит общество о помощи,...
TOP новостей
Количество трагических ДТП растет, специалисты предлагают решение (9)
День безопасности дорожного движения Литва встретила с...
В центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей (8)
Полиция сообщила о крупномасштабной операции. По...
Литовские студенты празднуют День физиков – по Вильнюсу гулял Дино Завр (18)
Это самый большой студенческий праздник в Литве ,...
Роландас Паксас на пост президента претендовать не будет (29)
Оппозиционная партия " Порядок и справедливость "...
Премьер-министр Литвы упрекает консерваторов в потакании Путину (22)
Политики продолжают перепалку в социальных сетях по...