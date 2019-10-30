По предварительным данным, ДТП произошло, когда Opel, ехавший с Шешкинской горы, выехал на встречную полосу, машина стала скользить, ее развернуло, тогда она боком ударилась в автомобиль BMW. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.
Молодая водитель Opel (2000 г.р.) и ехавший с ней 23-летний молодой человек были доставлены в больницу. Молодой человек потерял сознание, но вскоре очнулся.
По мнению полицейских, причина ДТП - неопытность водителя и высокая скорость.
Оба водителя были трезвыми.
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