ДТП в Тракай: с виадука упал автомобиль, погиб человек

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и врачи скорой помощи.

Спасатели извлекли из автомобиля Audi мертвого водителя. По словам спасателей, автомобиль сильно поврежден.

По предварительным данным, водителю было 60-70 лет. Не исключено, что он мог умереть за рулем или у него начались проблемы со здоровьем.