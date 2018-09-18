ДТП в Тракай: с виадука упал автомобиль, погиб человек

18 сентября, в 14.40 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Тракай, на ул. Вильняус, недалеко от АЗС с виадука упал автомобиль, внутри зажат человек.
© DELFI / Erika Venckutė

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и врачи скорой помощи.

Спасатели извлекли из автомобиля Audi мертвого водителя. По словам спасателей, автомобиль сильно поврежден.

По предварительным данным, водителю было 60-70 лет. Не исключено, что он мог умереть за рулем или у него начались проблемы со здоровьем.

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