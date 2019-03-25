В понедельник, в 9.30 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Оланду и Филарету, столкнулись автомобили Volkswagen и Mercedes-Benz.

Сообщалось, что в одном из автомобилей был малолетний ребенок, который мог получить травмы.

Врачи осмотрели ребенка на месте происшествия, ребенок не пострадал.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.