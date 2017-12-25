Полиция информировала, что автомобиль был обнаружен на ул. Салтонишкю, у 56 дома. Водитель врезался в столб и проехал еще несколько метров, пока не заглох двигатель.
Столб, в который врезался автомобиль, не первый раз "попадается" на пути водителей, поэтому сегодня его убрали совсем.
Выяснилось, что в воскресенье полиция уже искала автомобиль, который попал в ДТП. Было получено сообщение о том, что Toyota Avensis с дипломатическими номерами опасно маневрирует на улицах столицы. Звонившие предполагали, что за рулем мог сидеть нетрезвый водитель. Однако в воскресенье полицейские не смогли найти этот автомобиль.
Ведется расследование.
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